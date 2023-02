Lagoa da Chácara em Sete Lagoas passa por revitalização como parte do bairro planejado Jardim da Serra

As obras de revitalização da Lagoa da Chácara, que tem grande importância histórica para o município de Sete Lagoas (MG) por ser uma das sete que originaram o nome da cidade, já foram iniciadas. O Grupo EPO, com 30 anos de atuação no mercado imobiliário mineiro, está executando o projeto de revitalização como uma contrapartida do Jardim da Serra, bairro planejado que está sendo construído pela empresa na região.

Imagem: Divulgação/EPO

O objetivo do projeto é harmonizar a natureza com o ambiente urbano, oferecendo aos moradores e frequentadores uma estrutura de alto padrão que proporcione conforto, lazer e tranquilidade. Devido às condições geológicas e ao assoreamento natural, a lagoa está seca há mais de 40 anos. A EPO, reconhecendo a importância da lagoa para a cidade, apresentou um projeto para recuperar a lâmina d'água e criar um espaço de contemplação em meio à natureza. Além de seu valor histórico, a lagoa também funcionará tecnicamente como uma bacia de retenção das águas das chuvas, o que diminuirá a probabilidade de alagamentos ao despejar gradativamente no córrego do Diogo.

A previsão é que as obras de recuperação da lagoa sejam concluídas até dezembro de 2025, conforme termo de compromisso firmado com a Prefeitura de Sete Lagoas. O projeto prevê ainda a preservação da mata adjacente à lagoa e aos cursos d'água presentes no terreno, além da criação de praças com espaços para playground, atividades ao ar livre e prática de esportes, e um circuito de ciclovia e ciclorrotas interligando todos esses espaços.

O objetivo é promover a integração de áreas de lazer, esporte e contemplação da natureza não só para os moradores do novo bairro, mas também para a população do município e atrair turistas de outras regiões. "Estamos criando um espaço que valoriza a história e a cultura da cidade, além de contribuir para o bem-estar e qualidade de vida da população", afirma Bruna Azevedo, gerente de Projetos Urbanísticos do Grupo EPO.

Da redação com Grupo EPO.