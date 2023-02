Calor intenso! Confira a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta terça

Maçarico ligado em Sete Lagoas! Com calorão de 31ºC, o céu estará com poucas nuvens durante boa parte do dia; confira na previsão do tempo.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Sem previsão de chuva, o dia terá sol intenso e poucas nuvens. A mínima registrada foi de 19ºC e a máxima será de 31ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Está com saudade da chuva? Parece que ela não virá tão cedo: até sábado está previsto muito sol e calor (com temperaturas acima dos 30ºC durante todos os dias), sem aumento da nebulosidade.

Da redação com Inmet