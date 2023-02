Trânsito de uma pista da av. Sebastião de Paula e Silva é interditado para obras de drenagem

A avenida Sebastião de Paula e Silva, no bairro Canaã, passa por uma verdadeira transformação desde o inicio de seu completo projeto de revitalização. As obras realizadas pela Prefeitura, em parceria com o Grupo EPO, incluem novo canteiro central, drenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo. As intervenções não param e, nesta segunda-feira, 27, foi preciso interditar um sentido da via para construção de galerias de captação de água pluvial.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A av. Sebastião de Paula e Silva é o principal acesso à região central de Sete Lagoas para quem chega da BR-040 sentido Brasília/Belo Horizonte. Sua pista contrária liga a rotatória localizada no início da avenida Renato Azeredo até a nova rotatória do Shopping Sete Lagoas. Este segundo sentido é o que ficará interditado por cerca de duas semanas.

Como alternativas, o motorista pode passar pela avenida Nações Unidas e, em seguida, pegar a avenida Perimetral sentido Shopping Sete Lagoas. Outra possibilidade de trajeto é pela avenida Raquel Teixeira Viana, rua Carlos Antônio Giordani e, em seguida, avenida Sebastião de Paula e Silva, logo após o trecho interditado. O local está sinalizado, mas motoristas devem ficar atentos aos mecanismos de bloqueio instalados para evitar o trânsito no local.

Com Prefeitura de Sete Lagoas