Cadê você, Laura? faixa de folião procurando por mulher que conheceu durante Carnaval em BH viraliza nas redes

É possível se apaixonar durante o carnaval? Para um folião de Belo Horizonte, o “cupido” agiu durante o bloco ‘Então, Brilha”. Após beijar uma suposta Laura, Carlos colocou uma faixa procurando a mulher que balançou o coração dele.

Foto: Reprodução/Internet

Pendurada na Avenida Mem de Sá, no bairro Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte, pede que a mulher entre em contato para eles poderem conversar. “Laura, nos conhecemos no Então, Brilha! no Carnaval, mas me perdi de você”, com o e-mail lauraecarlosbrilham@gmail.com criando justamente para que ela possa conversar com ele.

A missão de achar a Laura, porém, não será fácil, já que mais de 5 milhões de pessoas participaram do Carnaval da capital. Somente o “Então, Brilha” um dos cortejos mais famosos durante o período de Carnaval na capital, estimou um público de 100 mil pessoas participando do evento.

A equipe do Hoje em Dia entrou em contato com o Carlos pelo e-mail e aguarda um retorno.

Com Hoje em Dia