Gasolina ou etanol? Veja qual combustível é mais vantajoso com o retorno do imposto federal

Os preços do litro da gasolina e etanol estão mais caros a partir desta quarta-feira (1º), data que a reoneração parcial dos combustíveis entrou em vigor. Para a gasolina, o aumento é de R$ 0,47 por litro. No caso do álcool, R$ 0,02 por litro. Com a mudança, abastecer com etanol passou a ser vantajoso? Confira a consulta feita em vários postos de combustíveis nesta manhã que mostra que em todos encher o tanque com gasolina continua sendo a melhor opção.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Para saber qual combustível é mais viável financeiramente, basta dividir o valor do etanol pelo da gasolina. O resultado não pode ser superior a 0,7. Nos estabelecimentos consultados pela Itatiaia na manhã, o percentual supera os 70%. É um caso de um posto da região Oeste da capital, onde o litro da gasolina custa R$ 5,49 e do etanol R$ 3,99, 72%.

A gasolina está até R$ 0,34 mais cara nas bombas; e o etanol, R$ 0,02 com a reoneração parcial dos combustíveis, conforme previsão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O aumento seria de R$ 0, 47 centavos na gasolina, mas a Petrobras reduziu em R$ 0,13 o valor do litro da gasolina, além de R$ 0,08 para o litro do diesel. Os novos preços passam a vigorar nesta quarta-feira (1º).

Com Itatiaia