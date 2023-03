Assistência Social inicia estudo para identificar público-alvo na reabertura do Restaurante Popular; participe

Elaborar um plano estratégico de funcionamento tendo como base informações que identifiquem a real demanda de atendimento. Esse é o objetivo de uma pesquisa online tendo como base informações que possam apontar a real demanda e necessidade da população a ser atendida. A pesquisa foi aberta nesta quarta-feira, 1º de março, pela Prefeitura de Sete Lagoas. O estudo, coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), visa avaliar a viabilidade de reabertura do Restaurante do Popular, localizado no bairro Henrique Nery.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A Prefeitura mantém um programa de oferta de refeições balanceadas com valores nutricionais e preços populares. Atualmente, o atendimento é concentrado no Restaurante do Trabalhador, na região central, onde são servidas, em média, 700 refeições por dia. Porém, a outra unidade, inaugurada em 2008 e conhecida como Restaurante Popular I, foi idealizada para receber o público oriundo de uma região onde existem dezenas de empresas ligadas ao setor automotivo, mas, antes de seu fechamento para realização de reformas estruturais, a demanda, à época, estava muito longe da expectativa.

O Restaurante Popular, criado para fornecer em média 900 refeições diariamente, estava servindo nos últimos dias de seu funcionamento uma média de 100 pratos diariamente. Agora, a SMASDH inicia uma consulta pública para prever provável fluxo de atendimento no local na atualidade. O formulário (NO LINK) é simples e, além de identificar a demanda, vai traçar o perfil do público a ser atendido. A pesquisa ficará aberta para respostas até o dia 10 de março de 2023. Qualquer esclarecimento poderá ser obtido pelos telefones (31) 3776-5856 ou 3772-9983. “Queremos, inclusive, saber se existe público para outras refeições, como café da manhã e jantar”, destaca Luciene Chaves, secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

RESTAURANTE DO TRABALHADOR

O Restaurante do Trabalhador está localizado na avenida Norte-Sul, 153, bem próximo do Terminal Urbano do Transporte Coletivo, no Centro. Seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 10h às 14h30. O cardápio é variado e totalmente balanceado sob orientação e controle de uma nutricionista. A refeição custa R$ 4,00. Para idosos e pessoas/famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, o valor é de R$ 2,00. Cerca de 700 pessoas almoçam no local todo dia, em sua maioria, idosos que recebem uma alimentação saudável a baixo custo.

PARTICIPE DA PESQUISA AQUI

Com Prefeitura de Sete Lagoas