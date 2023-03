'UAIffel': Lagoa Santa vai ganhar réplica da torre Eiffel com 30 m de altura

Moradores de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vão ganhar um novo "atrativo turístico' em abril. Um complexo esportivo da cidade decidiu construir uma réplica da torre Eiffel, monumento considerado um dos principais cartões postais de Paris, na França.

Foto: Reprodução/Internet

A estrutura mineira, que está sendo construída na orla da lagoa central, terá 30 m de altura e vai utilizar cerca de 25 toneladas de aço carbono. A versão da Grande BH já tem até apelido: torre "UAIffel".

De acordo com os responsáveis pelo empreendimento esportivo, o monumento deve ajudar a movimentar o turismo de Lagoa Santa, além de levar esporte e lazer para moradores e turistas, já que prevê espaço para realização de shows.

Nas redes sociais, as opiniões sobre a construção da réplica da torre Eiffel se mostram divergentes. De um lado, internautas alegam que uma área verde foi derrubada para a construção do complexo esportivo e que as atrações naturais do município devem ser valorizadas, como a Gruta da Lapinha, que abriga sítios arqueológicos com inscrições rupestres e formações rochosas esculpidas há milhões de anos.

Ainda assim, alguns usuários defendem que o empreendimento vai gerar empregos e promover a fomentação do turismo na cidade.

Com Hoje em Dia