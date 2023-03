Participe da IV Feira Feminista de Sete Lagoas: Inscrições Abertas para Expositoras!

A Feira é composta por expositoras de diferentes ramos de produtos e serviços, com reservas mínimas de vagas especiais para mulheres cis e trans, para incentivar a participação e fortalecer a diversidade no evento.

Foto: Reprodução/Instagram

O Coletivo Feminista Várias Marias está promovendo a IV edição da Feira Feminista, e as inscrições para as expositoras já estão abertas. O objetivo do projeto é fortalecer a luta diária das mulheres e movimentar a economia local. A feira acontecerá na praça Tiradentes no dia 02 de abril, das 12h às 20h.

O evento contará com diversas expositoras mulheres, cis e trans, de diferentes ramos de produtos e serviços, selecionadas por meio de análise socioeconômica. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de março, às 23h59, por meio do link https://bit.ly/Inscricao4Feira.

"Nesta IV edição, decidimos estipular uma reserva mínima de vagas para mulheres transexuais e travestis, para incentivar mais inscrições e a participação na Feira Feminista!"

A Feira terá uma grande variedade de artesanatos, praça de alimentação, oficinas e apresentações musicais, todas realizadas por mulheres locais. O objetivo é valorizar e dar espaço às artistas da cidade.

Além disso, haverá um espaço kids para que mães e crianças se sintam acolhidas e confortáveis no evento. A Feira promete ser um grande sucesso, movimentando a economia local e fortalecendo a luta diária das mulheres.

Da redação, Djhessica Monteiro.