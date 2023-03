Prefeitura reforça equipes e operação tapa-buracos é ampliada em vários pontos da cidade

Com a trégua dada pelas chuvas nos últimos dias, a Prefeitura de Sete Lagoas deu início a uma força-tarefa ampliando as equipes da operação tapa buracos por toda a cidade. De acordo com o secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel, depois das avenidas com maior fluxo de veículos, chegou a vez das ruas principais nos bairros.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Estamos em vários bairros da cidade intensificando, com as equipes trabalhando se segunda a sábado, com 10 a 12 caminhões por dia, até que a gente consiga fazer em todos os bairros. Em distritos como Barreiro, Fazenda Velha, Estiva e outras regiões também iremos fazer. A prioridade, no entanto, são as vias coletoras, as vias de maior circulação de veículo, e agora estamos fazendo de bairro a bairro", revela o secretário.

O objetivo, segundo Antônio Garcia Maciel, é adiantar ao máximo o serviço durante esse curto tempo de estiagem, uma vez que o período chuvoso ainda não terminou. "Nós estamos trabalhando um pouco ainda dispersos em função de termos muitas avenidas a serem feitas. Mas a intenção é fazermos bairro a bairro com toda força e só ir para o próximo bairro quando terminarmos o outro, assim como fizemos nos anos anteriores. O que deu certo vai continuar dando certo", diz.

"A gente tá trabalhando sábado, feriado, até tarde, para ver se eliminamos os buracos", diz o coordenador da Operação Tapa Buracos, Rominho. Nas últimas semanas as equipes estiveram de forma intensa nos bairros São Geraldo, Santa Luzia, Várzea, São João, Centro, Padre Teodoro, Catarina, Jardim Arizona, Interlagos, Nova Cidade, Iporanga, Jardim Europa, Canadá, Canaã, Nossa Senhora das Graças, São Vicente, Chácara do Paiva, Luxemburgo, Santo Antônio e Emília. Na próxima semana, será a vez do bairro Alvorada. Além disso, parte das equipes segue atendendo os corredores principais e as emergências.

Com Prefeitura de Sete Lagoas