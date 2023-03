Sol escaldante e aumento da nebulosidade em Sete Lagoas nesta sexta

Mais uma sexta-feira (3) de forte calor em Sete Lagoas: com temperaturas acima dos 30ºC, chuvas podem acontecer de maneira isolada durante o dia.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A mínima está em 20ºC e a máxima será de 33ºC, com céu com poucas nuvens durante a manhã; a nebulosidade aumenta durante a tarde com chance de precipitações até à noite. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

E no final de semana? Tempo firme com sol escaldante, com máximas de até 32ºC e quase nenhuma nuvem no céu. Tendência que permanecerá até a segunda-feira (6).

Da redação com Inmet