Passando a Limpo: preparativos e informações sobre o Concurso da Educação no próximo domingo (05)

O tão aguardado concurso público da educação municipal terá provas no próximo domingo (05). E para ajudar os candidatos nas dúvidas de última hora, o Passando a Limpo recebeu hoje Márcia Veiga, diretora da Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e presidente da Comissão do Concurso e Renato Gomes, secretário adjunto de Educação.

Da esquerda para direita: Álvaro Vilaça, Renato Gomes, Márcia Veiga, Leila Dias e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

O concurso tem aproximadamente 600 vagas efetivas em 28 cargos e validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois. Todas as vagas serão nomeadas após a conclusão do concurso, mas quem não for nomeado nesse primeiro momento e ainda esteja na listagem de classificados, pode ser chamado futuramente caso haja necessidade de substituições.

Foram recebidas 15.941 inscrições, o que promete gerar uma grande movimentação de pessoas no domingo de provas. Por isso os convidados pedem que as pessoas saiam cedo de casa para evitar congestionamentos, superlotação no transporte público ou dificuldade no encontro de carros de aplicativo.

Pela manhã serão realizadas provas de nível fundamental e superior. Os portões serão abertos às 07h e fecham-se às 07:59h (impreterivelmente).

À tarde os níveis médio e técnico terão provas aplicadas, com portões abertos às 13h e fechados às 13:59h, da mesma forma sem prorrogação de horário.

As provas terão duração de 3 horas e os candidatos só podem sair da sala após 1 hora de prova corrente.

Deve-se tomar muito cuidado com celulares, desligar todos os sons, alertas e alarmes do aparelho. Qualquer notificação do celular durante a prova pode gerar a exclusão do candidato.

Uma orientação muito importante nessa reta final é de que dúvidas e dificuldades, por exemplo sobre obtenção do comprovante definitivo de inscrição, podem ser solucionadas na Secretaria de Educação através do telefone 31 3779 3538. Basta deixar o nome e telefone de contato para que a comissão organizadora entre em contato auxiliando o candidato.

Márcia Veiga e Renato Gomes, em nome de toda a comissão organizadora do concurso e da Secretaria de Educação, desejam a todos uma excelente prova!

