Sesc Saúde Mulher realiza exames em Santana de Pirapama com foco no rastreamento do câncer de mama e do colo do útero

A cidade de Santana de Pirapama recebe a primeira edição do “Sesc Saúde Mulher”, projeto itinerante que tem como foco rastrear o câncer de mama e o câncer de colo de útero, por meio da realização dos exames de mamografia e Papanicolau. Os atendimentos serão realizados de 10 de março a 04 de abril, no Centro de Saúde Orlando Calazans Ribeiro, localizado à Rua Osório Joaquim Ribeiro, nº 90, Santana de Pirapama, de segunda a sexta, das 7h às 16h. A previsão é que sejam realizados 524 exames de Papanicolau 279 mamografias no período.

O caminhão, que totaliza cerca de 11 metros, é climatizado e adaptado com um consultório ginecológico para a realização de exame de citologia oncótica (Papanicolau) e ultrassonografia pélvica, mamária e endovaginal (conforme demanda e disponibilidade de profissional), um banheiro para as pacientes em atendimento e uma sala para a realização de exames de mamografia. Além disso, possui equipamentos de alta performance e acessibilidade.

O projeto oferece, às mulheres atendidas, acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero, por meio de exames de rastreamento, além de promover ações para conscientizar sobre a prevenção e a promoção à saúde. O Sesc em Minas, portanto, busca auxiliar no melhor prognóstico das pacientes, incentivando um tratamento ágil e adequado promovido pela rede de saúde pública local, com foco em proporcionar maior sobrevida à população feminina. Os atendimentos realizados pelo projeto são todos gratuitos.

A promoção da atividade Sesc Saúde Mulher em Santana de Pirapama é uma realização do Sesc em Minas em parceria com a o Sindicato do Comércio de Sete Lagoas e a Prefeitura Municipal.

Público, atendimentos e laudos de exames

Podem realizar o exame de Papanicolau, mulheres a partir de 18 anos que já tenham iniciado a vida sexual. Já a mamografia é voltada a mulheres de 50 a 69 anos, sem pedido médico, ou fora desta faixa etária com a prescrição médica. Em relação ao exame de ultrassonografia do aparelho reprodutivo feminino (pélvico, endovaginal e mamário), ele é realizado somente com pedido médico.

O Departamento Nacional do Sesc possui uma parceria com o Hospital de Amor (Barretos/SP), responsável pelos laudos dos exames de mamografia que são enviados ao município em 30 dias. Mesmo prazo é necessário para envio dos laudos dos exames de Papanicolau. Já os resultados de ultrassom são entregues às pacientes na hora.

Vale destacar que todos os exames ofertados pelo Sesc Saúde Mulher devem ser agendados previamente. Para mais informações, procure o Sindicato do Comércio de Sete Lagoas e a Secretaria Municipal de Saúde.

Câncer de mama

No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres. A mamografia é capaz de identificar alterações suspeitas de câncer antes do surgimento dos sintomas, ou seja, antes que seja percebida qualquer alteração nas mamas.

A idade é um dos mais importantes fatores de risco para a doença (cerca de quatro em cada cinco casos ocorrem após os 50 anos), por isso o Ministério da Saúde recomenda que a mamografia de rastreamento seja ofertada para mulheres entre 50 e 69 anos, a cada dois anos.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis como praticar atividade física, manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e cigarros.

Câncer de colo de útero

O exame preventivo do câncer do colo do útero (Papanicolau) é a principal estratégia para detectar lesões precursoras e fazer o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, terceira maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Doença de desenvolvimento lento, pode não apresentar sintomas em fase inicial. Nos casos mais avançados, pode evoluir para sangramento vaginal intermitente (que vai e volta) ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais.

SERVIÇO

Atendimento: Exames de mamografia e Papanicolau

Onde: Centro de Saúde Orlando Calazans Ribeiro - Rua Osório Joaquim Ribeiro, nº 90 - Santana de Pirapama

Público que será atendido: Mulheres encaminhadas pelo Sindicato do Comércio de Sete Lagoas e a Prefeitura Municipal.

Informações e Cadastro:

Sindicato do Comércio de Sete Lagoas: Rua Senhor dos Passos, 278, salas 201/202, Centro, Sete Lagoas. Tel.: (31)3774-4186

Prefeitura Municipal / Secretaria de Saúde de Santana de Pirapama: Giszelle de Jesus Clemente Pereira / giszelleclemente@gmail.com / Tel.: 31 972084234

Fonte: Informações do Instituto Nacional de Câncer (Inca)