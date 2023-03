Procon de Sete Lagoas terá programação especial na Semana do Consumidor; confira

No próximo dia 15 de março é celebrado o Dia Internacional do Consumidor e para marcar a data o Procon Municipal preparou um programação especial distribuída em locais estratégicos de Sete Lagoas. A Semana do Consumidor será aberta no dia 13 com a cerimônia de lançamento do programa Formando Consumidores Conscientes e outras ações envolvendo o público de interesse que serão realizadas no Shopping Sete Lagoas e no CAT-JK.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O Procon Municipal está localizado na rua Aracaju, 42, bairro Canaã, e atua na proteção e defesa dos direitos dos consumidores, na esfera individual e coletiva. Para a gerente do órgão, Vanessa Souza Costa, a Semana do Consumidor é uma oportunidade de oferecer esclarecimentos e orientar o cidadão em ambientes diferentes e fora da rotina diária. “Além de orientar, também podemos divulgar atividades e serviços que envolvem o direito do consumidor. Ainda destacaremos questões que incentivem o consumo responsável e sustentável”, ressalta Vanessa Souza Costa.

No dia 13, às 14h, autoridades de Sete Lagoas participaram do lançamento do projeto "Formando Consumidores Conscientes" que é embasado nas propostas da Escola Estadual de Defesa do Consumidor. A iniciativa consiste em levar in loco a informação ao público mais afetado pelas demandas consumeristas, que atualmente são os idosos. “Assim, o Procon irá se deslocar a cada 15 dias, para um Centro de Saúde e promoverá encontros com o público sênior, esclarecendo principalmente sobre as fraudes, os golpes, os estelionatos e orientando sobre empréstimos consignados etc.”, explica Vanessa Sousa Costa.

O programa também prevê uma ação de atendimento aos consumidores no Shopping Sete Lagoas, das 10h às 21h, entre os dias 13 e 17, em uma estrutura instalada próxima a casa lotérica. “ Nesse caso, o objetivo é informar o cidadão sobre o consumo adequado de produtos e serviços, assegurar a liberdade de escolha e igualdade na hora de consumir, além de solucionar as demandas consumeristas”, esclarece Vanessa Sousa Costa.

Já na quarta-feira, 15, às 19 horas, haverá uma "roda de conversa" com fornecedores da cidade para esclarecer as principais dúvidas em relação a comercialização e sobre os processos administrativos instaurados no Procon Municipal. O projeto Formando Consumidores Conscientes também é voltando para crianças e adolescentes e, por isso, as equipes do órgão também visitarão escolas do município quinzenalmente para auxiliar na formação desses "novos" consumidores, informando quais são os direitos básicos dos consumidores, sobre a lei geral de proteção de dados, a importância da gestão financeira pessoal e o risco do endividamento.

SEMANA DO CONSUMIDOR

13/03

14H – CAT-JK

Lançamento do projeto Formando Consumidores Conscientes

13 a 17/03

10h às 21h – Shopping Sete Lagoas

Atendimento ao consumidor no Shopping Sete Lagoas

15/03

19h- CAT-JK

Reunião técnica com fornecedores

Com Prefeitura de Sete Lagoas