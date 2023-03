Hospital Municipal evolui na área neurológica com cirurgia inédita em bebê de 1 ano

Os investimentos da Prefeitura de Sete Lagoas estão transformando o Hospital Municipal (HM) em referência nos procedimentos neurológicos de alta complexidade. O processo evolutivo não para e, na última quinta-feira, 2 de março, alcançou um patamar que merece comemoração. Foi realizada a primeira cirurgia pediátrica de correção de crânio em um bebê de 1 ano de idade, um marco na saúde pública no interior de Minas Gerais.

O primeiro caso de cirurgia neuropediátrica da história do HM teve o objetivo de corrigir uma enfermidade no crânio do bebê D. S. O procedimento envolveu uma grande equipe médica coordenada pelos neurocirurgiões Dr. Clóvis Ramalho Maciel, Dr. Fernando Carrera e o pediatra Dr. Márcio Ferreira Aguiar Júnior. “A craniossinostose precoce compromete as conexões dos ossos do crânio. Isso provoca uma deformação que aumenta com o passar do tempo. O procedimento realizado faz a correção e, consequentemente, o remodelamento”, explica o Dr. Clóvis Ramalho Maciel.

Este tipo de cirurgia deve ser realizada nos primeiros meses de vida da criança. Porém, a alta demanda do Sistema Único de Saúde (SUS) provoca atrasos que geram riscos. Agora, Sete Lagoas não depende mais do sistema público de Belo Horizonte. O HM está preparado para atender casos semelhantes com qualidade e segurança. “Graças ao avanços da neurocirurgia no Hospital Municipal poderemos operar os pacientes no prazo adequado”, define o Dr. Fernando Carrera.

Novos equipamentos, equipes completas e qualificadas e melhor estrutura física são fatores fundamentais para essas conquistas. Quem atua na linha de frente reconhece a importância desses investimentos da Prefeitura que permitem o perfeito atendimento. “Esse é um momento muito importante para a pediatria municipal. Acolher crianças que não tinham este tipo de assistência em Sete Lagoas é um marco. Isso é fruto de um grande investimento que criou leitos completos de pós-operatório com respiradores e equipe completa que podem conduzir todo o processo de recuperação do paciente”, destaca o Dr. Márcio Ferreira Aguiar Júnior.

A evolução da área neurológica faz parte de um plano estratégico da Prefeitura que foi colocado em prática há dois e mudou a realidade da saúde em todos os níveis. “O esforço para transformar a área de saúde é enorme e os resultados atingem várias especialidades. Várias ações convergem em um único objetivo, que é aumentar o número de consultas, cirurgias e demais procedimentos dentro do sistema público de saúde”, ressalta o Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

http://www.youtube. com/watch?v=0RdJIZ0jCAI

Com Prefeitura de Sete Lagoas