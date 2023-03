Prefeitura de Sete Lagoas inicia completa revitalização da E. M. Professor Marcos Valentino

Muito em breve o bairro Itapuã terá uma escola da Rede Municipal de Ensino totalmente revitalizada. Isso porque o prefeito Duílio de Castro autorizou, nesta segunda-feira, 6 de março, o início imediato das obras da escola Professor Marcos Valentino. O ato foi durante visita à unidade educacional e foi acompanhado pelo vereador Eraldo da Saúde, servidores da Educação e representantes da empresa contratada.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A Escola Municipal Professor Marcos Valentino é uma das mais tradicionais de Sete Lagoas e já chegou a receber 900 alunos do Ensino Fundamental. Neste período de obras, o fluxo foi transferido para as dependências da faculdade Ciências da Vida. “Mais uma importante ação dentro do nosso planejamento que vai refletir diretamente na melhoria dos índices educacionais. Uma escola que ficou deteriorando por muitos anos e agora vamos fazer uma verdadeira transformação em sua estrutura, melhores condições de trabalho para os profissionais da educação e garantindo mais conforto e segurança aos alunos”, declarou Duílio de Castro.

Localizada na avenida Canário, 100, a escola ocupa posição estratégica nesta região da cidade. Por isso, este projeto sonhado há anos certamente vai provocar reflexos positivos na educação de centenas de crianças e adolescentes. “Agradeço ao prefeito Duílio de Castro por atender esse pedido que vai ao encontro do desejo de toda comunidade desta região. Foram anos de expectativa por esse sonhado projeto”, destacou o vereador Eraldo da Saúde.

A empresa responsável é a Planeta Prestação de Serviços, que tem grande experiência neste tipo de obra. O projeto tem várias etapas que contemplam toda estrutura e atendem às normas técnicas vigentes no Brasil. O investimento da Prefeitura será de R$ 1.954.071,52. “Será uma reforma geral da escola que contempla parte estrutural de piso, telhado, quadra e os sistemas de hidráulica e elétrica”, detalhou Juliana Flávia Pedras Almeida, engenheira civil da Secretaria Municipal de Educação. “O projeto ainda contempla toda acessibilidade, atende a questões de segurança do Corpo de Bombeiros e envolve todas as normas técnicas municipais, estaduais e federais”, completa o também engenheiro civil, Igor Augusto da Silva Pereira.

A previsão é que todo o trabalho seja concluído em oito meses. Ainda este ano, o bairro Itapuã ganhará uma escola municipal Professor Marcelo Valentino nova e ampliada. Mais conforto e segurança para receber toda a comunidade escolar. Além dessa unidade de ensino, também seguem sendo reformadas as Escolas Municipais Juca Dias (Cidade de Deus) e Padre Teodoro, e ainda as quadras das escolas Dr. Márcio Paulino, Marilza Fleury e Raimundo Gravito.

Com Prefeitura de Sete Lagoas