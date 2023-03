Shopping Sete Lagoas divulga programação repleta de eventos gratuitos no Mês das Mulheres

O Shopping Sete Lagoas preparou uma programação especial e totalmente gratuita em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. São cursos, bate-papos sobre assuntos diversos, música e muito mais.

Foto. Shopping Sete Lagoas/Divulgação

Confira a grade e programe-se:

Dias 06, 07 e 08 de março (segunda, terça e quarta-feira):

SOCILA oferece corte de cabelo gratuito

Das 17h às 20h, mediante agendamento prévio por meio do número (31) 9 9680-4898

Onde: Salão Socila, ao lado da loja Imaginarium

Dia 08 de março (quarta-feira):

Massoterapeuta NIZE MENDES no Cantinho do relaxamento: quick massagem gratuita

Das 16h às 20h, atendimento por ordem de chegada

Onde: em frente ao Clube Melissa

Bate papo com a psicóloga DANIELA SANTOS: “Quem cuida de Quem cuida - a importância de uma rede de apoio para as mulheres em todas as fases de sua vida”

Das 19h às 20h

Onde: Espaço SSL – em frente a Lotérica

Inscrição gratuita (vagas limitadas) clicando aqui.



CDL realiza Curso de auto maquiagem, com Geralda Ribeiro

Das 19h às 21h

Onde: Espaço Coworking – em frente à loja Rosa Make

Inscrição gratuita (vagas limitadas) clicando aqui.



Dia 09 de março (quinta-feira):



SEBRAE promove o Encontro de Mulheres Empreendedoras, com Ariane Galdino

Das 14h às 16h

Onde: Espaço SSL – em frente a Lotérica

Inscrição gratuita (vagas limitadas) clicando aqui.

SEBRAE realiza palestra sobre Empreendedorismo Feminino e Tendência de Negócios

Das 19h às 21h

Onde: Espaço SSL – em frente a Lotérica

Inscrição gratuita (vagas limitadas) clicando aqui.

SENAC realiza atendimento gratuito de hidratação facial

Das 13h30 às 16h30 – Atendimento por ordem de chegada

Onde: Espaço Coworking – Em frente à loja Rosa Make



Dia 11 de março (sábado):

Academia SMART FIT realiza ‘aulão’ gratuito de dança

Das 16h às 16h50

Onde: Pátio das Águas

Participação livre

Dia 12 de março (domingo)

JANICE LUCENA promove um encontro de cacheadas com roda de conversa sobre dicas de cuidados e transição capilar

Das 16h às 17h

Onde: Espaço SSL – em frente a Lotérica

Inscrição gratuita (vagas limitadas) clicando aqui.



Além dessas ações, o centro de compras terá edição especial para os happy hours do mês de divas: a música ao vivo nas noites de quinta-feira contará com poderosas vozes femininas. Confira:

09/03 - Carol Temponi

16/03 - Rayssa Andrade

23/03 - Julia Almeida

30/02 - Kelly Lima

Os shows de happy hours acontecem no pátio das águas, das 19h às 22h.

Da Redação com Shopping Sete Lagoas