XIV Conferência Municipal de Saúde vai debater a garantia dos direitos e defesa do SUS, da vida e da democracia

Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia". Com este tema, a XIV Conferência Municipal de Saúde pretende reunir profissionais da área, agentes políticos e representantes da sociedade civil no dia 23 de março, de 07h às 18h, no auditório do Unifemm. A Conferência tem como objetivo integrar as visões dos gestores, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), articulando propostas a nível municipal, estadual e federal. “É um evento com abrangência municipal, mas pessoas de outros municípios podem participar mediante inscrição prévia”, explica o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Duas palestras estão previstas na programação. Maria Izabel Braz, referência técnica do Controle Social da Superintendência Regional de Saúde, abordará o tema "O Brasil que temos. O Brasil que queremos." e "O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas." Já Rosa Elstner, coordenadora de Regulação da Superintendência Regional de Saúde, falará sobre "Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia" e "Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas".

A Conferência formará quatro grupos de discussão e as propostas elaboradas e aprovadas serão direcionadas para a Conferência Estadual de Saúde. Esta dinâmica contribui para a formação de políticas prioritárias tendo em vista as demandas locais. "Todas as pessoas interessadas podem participar. Elas serão classificadas como usuário, gestor/prestador e trabalhador da saúde", ressalta Isabella Oliveira, referência Municipal em Saúde Mental do Município. As inscrições gratuitas devem ser feitas pelo link http://conferenciamunicipalsaude.setelagoas.mg.gov.br/

Confira a programação:

Dia 23/03/2022 - UNIFEMM

7h – Credenciamento

8h - Abertura da Conferência/Composição da mesa/Execução do Hino Nacional

08h15 - Pronunciamento das autoridades

08h45 - Aprovação do Regimento Interno

9h - Lanche

9h15 - 1ª Palestra

Palestrante: Maria Izabel Braz – Referência Técnica do Controle Social da Superintendência Regional de Saúde.

Tema: " O Brasil que temos. O Brasil que queremos." e "O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas."

10h30 - 2ª Palestra

Palestrante: Rosa Elstner – Coordenadora da Regulação - Superintendência Regional de Saúde de Sete Lagoas.

Tema: "Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia ." e "Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas".

12h - Intervalo para o almoço

13h - Formação dos Grupos de discussão

15h - Plenária para apresentação e votação das propostas

17h - Consolidação das propostas e eleição dos delegados e suplentes

18h - Lanche/ Encerramento

SERVIÇO

XIV Conferência Municipal de Saúde

Dia: 23 de Março de 2023

Horário: 07h às 18h

Local: Auditório do UNIFEMM

Período de inscrição: 06 Março à 20 Março (mediante disponibilidade de vagas)

http://conferenciamunicipalsaude.setelagoas.mg.gov.br/

Com Prefeitura de Sete Lagoas