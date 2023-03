URGENTE: Caminhão com carga de carvão tomba em rua da região central de Sete Lagoas

Nesta terça-feira (07) por volta das 06:00h um caminhão carregado com carga de carvão tombou na Rua Souza Viana, nas proximidades no nº 30, Centro de Sete Lagoas.

Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

O tombamento ocorreu na subida sentido Bairro São Geraldo para o Centro, ao lado direito da Rua Souza Viana.

O motorista, que foi socorrido sem ferimentos, contou à reportagem do SeteLagoas.com.br que vinha da cidade de Capelinha/MG e acabou acessando a região central de Sete Lagoas após o GPS apontar erroneamente que esse era o melhor caminho.

Os trabalhos de remoção do veículo e da carga tombada se iniciaram por voltas das 10:00h e continuavam até as 18:15h. O trânsito no local permanecia interditado nos dois sentidos com presença da Polícia Militar. Não houve vítimas.

Motoristas devem evitar trajetos que passem por essa região.

*Matéria atualizada às 20:40h, 07/03/2023.

Da Redação, Vinícius Oliveira