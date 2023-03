Cronograma semanal: Sete Lagoas inicia aplicação da vacina bivalente em público a partir de 75 anos nesta quarta

Está disponível a partir desta segunda-feira, 6, a partir das 08h, a Baby Pfizer com 1ª dose em crianças de 6 meses a menores de 5 anos, a 2ª dose em quem tomou a 1ª dose há mais de 30 dias e a 3ª dose em quem tomou a 2ª dose há mais de 60 dias, com o seguinte cronograma: Segunda no CS São João (R. Wenceslau Braz, 470); Terça no CS Santo Antônio (R. Dr. João Batista, 1327); Quarta no UBS N.S. das Graças (R. Felipe Dos Santos, 1331); Quinta no ESF CDI I (R. Expedicionário Leofredo Gaspar, 534); e Sexta no UBS Belo Vale (R. Oscar Padilha, 625). Documentos: Cartão de vacina (comprovando 1ª ou 2ª dose), cartão SUS ou CPF da criança e identidade do responsável.

A 2ª dose de Pfizer Pediátrica em crianças de 5 a 11 anos com 1ª dose há mais de dois meses, de 6 a 10 de março, também a partir das 08h, com o seguinte cronograma: Segunda: ESF CDI e Itapuã, UBS Orozimbo Macedo; Terça: ESF Catarina, Eldorado e Esperança; Quarta: CS São João, ESF Morro do Claro CS Várzea e UBS Luxemburgo; Quinta: ESF Barreiro e Alvorada, CS Santa Luzia e Santo Antônio, UBS N.S. das Graças; e Sexta: UBS Belo Vale e Cidade de Deus, CS Montreal e ESF Fazenda Velha. Documentos: cartão de vacina, cartão SUS ou CPF da criança e identidade do responsável.

Bivalente

A partir desta quarta-feira, 8 de março, pessoas a partir de 75 anos com pelo menos duas doses já tomadas e prazo mínimo de quatro meses da última dose devem receber a vacina bivalente em uma das 20 salas de vacinação do município. Documentos: identidade com foto, cartão de vacina, CPF ou Cartão SUS.

Meningite ACWY

A vacina da Meningite ACWY para adolescentes de 11 a 15 anos segue disponível, de 08h às 16h30, nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã; UBS Orozimbo Macedo e N.S. das Graça; e CS Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João, Iporanga, Manoa e Várzea. E de 08h às 18h30, em horário estendido, nas unidades de saúde do Belo Vale, Luxemburgo e Cidade de Deus. Documentos: cartão SUS, documento com foto e cartão de vacina.

Com Prefeitura de Sete Lagoas