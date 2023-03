Prefeitura de Sete Lagoas lança campanha contra assédio sexual em órgãos públicos

A prática vem algumas vezes disfarçada de um comentário jocoso, um olhar intimidador ou a incistência em uma paquera mesmo após a vítima não corresponder, entre outras atitudes. Mas não se engane: o nome disso é assédio sexual. De acordo com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Amanda Pedrosa, qualquer pessoa pode ser vítima de assédio sexual, independentemente de gênero e/ou orientação sexual. "As estatísticas, porém, demonstram que este é um crime que ocorre na maioria das vezes contra mulheres. Por isso é tão importante essa campanha ser iniciada na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher", comenta.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Amanda se refere ao lançamento da campanha contra assédio sexual em órgãos públicos, iniciativa da Prefeitura de Sete Lagoas, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. O evento ocorre na próxima quinta-feira, 9 de março, de 09h às 11h, no auditório do Unifemm. "A campanha objetiva levar às vítimas o conhecimento sobre seus direitos, incentivar que elas façam as denúncias como forma de se combater as práticas de assédio e de deixar claro que tais práticas não podem nem devem ser banalizadas nem toleradas", reforça Amanda. O público-alvo do evento são os servidores públicos municipais.

"Essa é uma campanha muito importante junto aos funcionários públicos. Não aceite isso, denuncie. Temos uma Corregedoria atuante e a denúncia é totalmente sigilosa. Queremos um ambiente de trabalho tranquilo e o funcionário pode e deve colaborar para isso. Assédio é crime", reforça o prefeito Duílio de Castro. Confira a programação do evento:

PROGRAMAÇÃO

Data: 09/03/2023.

Local: Auditório Unifemm.

09h00: Boas vindas e composição de mesa com autoridades.

09h20: Hino Nacional.

09h25: Juliana Freitas - presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) - Aspectos raciais nas situações de assédio.

09h35: Karine Araújo - Representante do Conselho Municipal do Direito da Mulher de Sete Lagoas - Tipos de assédio e como agir juridicamente.

09h55: Fernanda Vieira - Procuradora do Município - Consequências cíveis e administrativas da Prática de Assédio.

10h20: Exibição do Vídeo Institucional contra o Assédio Sexual.

10h25: Fernanda Mariele Fonseca Neves - Corregedora Geral do Município - Canais de Denúncia.

10h50: Caio Valace - Presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas.

11h00: Duílio de Castro – Prefeito de Sete Lagoas.

Com Prefeitura de Sete Lagoas