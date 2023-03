Entrevista: presidente da CDL Sete Lagoas fala sobre qualificação profissional no comércio

Sete Lagoas é uma cidade na qual o comércio é bastante diversificado, tradicional e emprega muitos trabalhadores. Dados de 2022 do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revelam que a cidade fechou o ano com 13.506 empregados no comércio local, o que equivale a 22% do total de trabalhadores setelagoanos com carteira assinada (61.308 pessoas).

Mas como se qualificar para conseguir uma vaga de emprego nesse setor? E os comerciantes, o que fazer para elevar o nível profissional de seus contratados? O SeteLagoas.com.br conversou sobre isso com Geraldir Alves, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas (CDL). Geraldir fala também sobre o papel da CDL no fomento do comércio no município, confira a seguir:

Foto: Geraldir Alves, presidente da CDL Sete Lagoas. Créditos: Jéssica de Souza.

- Olá Geraldir Alves! Existe mão de obra qualificada em quantidade suficiente para atuar no comércio setelagoano?

Sim, existe mão de obra, mas a qualificação tem de ser trabalhada através de capacitação constante!

- Quais as maiores demandas (cargos, funções) do comércio local?

A maior demanda sem dúvvida está em atendentes para lojas. É necessário ressaltar que o comércio é o maior empregador na cidade.

- Quais são as principais dificuldades dos empresários na qualificação da mão de obra?

As maiores dificuldades estão na valorização pelas pessoas sobre trabalhar no comércio. Não entendem que o comércio abre portas para qualquer profissão. Ele dá às pessoas a oportunidade de elaborar um bom processo de se comunicar e relacionar, o que é pré-requisito para qualquer emprego.

- Que tipo de curso é indicado para quem deseja uma vaga nesse mercado?

Existem vários meios de se qualificar melhor como profissional, lembrando que em vendas quando se é comissionado o salário bate várias profissões já estabelecidas. A CDL tem cursos na área constantemente. No ano de 2022 foram capacitadas mais de 300 vendedores e o Sebrae também tem plataformas digitais interessantes. Para quem quer trabalhar no comércio o mais indicado é o Curso de Vendas e Formação Gerencial, além de habilidades com redes sociais.

- Por outro lado, o que os comerciantes podem fazer para promover a capacitação de seus funcionários?

Os comerciantes devem ficar atentos ao atendimento e a gestão de seus negócios para poder sempre oferecer serviços de qualidade aos clientes.

- Como a CDL tem atuado para fomentar a qualificação da mão de obra local?

A CDL atua incessantemente na oferta de cursos, palestras e parcerias para oferecer o melhor na qualificação de profissionais do comércio.

- Como a CDL pode ajudar os empresários a identificar necessidades de qualificação nos funcionários?

A CDL além de atuar na qualificação destes trabalhadores, pode contribuir com as vivências de seus diretores e na ajuda aos comerciantes com dificuldades em preencher e qualificar sua mão de obra.

- Existem parcerias da CDL com instituições de ensino ou órgãos públicos?

A CDL tem parcerias como o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), com o primeiro emprego para alunos que já querem ingresso no mercado de trabalho.

- Como a CDL pode ajudar os empresários a acessar programas e recursos governamentais destinados à qualificação profissional?

A CDL pode sim ser a ponte em programas de qualificação e também atuar junto ao poder público para introduzir nas escolas Municipais o primeiro emprego e atividades empreendedoras. Além de fazer parcerias com empresas de colocação e banco de currículos.

- Quais são as perspectivas da CDL em relação à qualificação dos trabalhadores para os próximos anos?

Temos sempre a melhor expectativa possível, de melhorar sempre o ambiente para receber bem nossos clientes. O que precisamos é uma maior aproximação dos comerciantes com as entidades de fomento do comércio local.

---

Da Redação, Vinícius Oliveira