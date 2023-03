Prefeitura de Sete Lagoas lança novo portal oficial mais moderno e funcional

A Prefeitura de Sete Lagoas lançou nesta terça-feira, 7 de março, seu novo portal oficial na internet. A página entrou no ar com um layout mais moderno, prático e funcional, facilitando ainda mais o encontro de informações institucionais e serviços de interesse do cidadão, principalmente para quem acessa por dispositivos móveis, como celulares e tablets. Além disso, um destaque à parte é o fortalecimento da transparência dos dados públicos.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Reforçando a intenção de manter o internauta muito bem informado, o site mantém as principais notícias da administração municipal em destaque e ainda facilita o acesso a links de interesses geral como concursos, processos seletivos, pesquisas de opinião e serviços, como o acompanhamento de fluxos de consultas médicas agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

O Portal da Transparência apresenta ainda as opções de serviços destinados aos cidadãos, servidores, legislação, licitações, nota fiscal eletrônica, ouvidoria e Diário Oficial, com ícones específicos para acesso a essas informações. “Facilitar o acesso online da população é fundamental em todos os sentidos. Além de informar, o portal oferece ferramentas que possibilitam alcançar serviços públicos de maneira direta e simplificada dispensando, inclusive, a necessidade de frequentar as repartições públicas, como a Central do Contribuinte”, ressalta o coordenador der TI do Município, Márcio Aguiar.

Todas as opções disponibilizadas no antigo site também estão presentes no novo, porém, em um ambiente mais leve que facilita a navegação e entendimento dos internautas.