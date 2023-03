Prefeitura de Sete Lagoas intensifica ações para evitar epidemia de dengue

O registro do aumento significativo dos casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti em várias cidades de Minas Gerais disparou o alerta também em Sete Lagoas. Apesar da situação ainda está controlada na cidade, a Prefeitura - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - fortaleceu ações de combate em regiões onde o índice de infestação atingiu nível preocupante. O trabalho é realizado em dois turnos com estratégias muito bem definidas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O número de casos é baixo, mas os focos do mosquito que pode transmitir dengue, chikungunya e zika vírus são altos em vários bairros de Sete Lagoas. Por isso, em parceria com o setor de combate ao pernilongo, o fumacê está atuando após às 22 horas em praças, lotes, lagoas e córregos. “O cenário de notificações ainda é baixo e, quando existem, as pessoas estão sendo bem assistidas. Essa nova estratégia busca evitar o avanço da infestação atuando sempre à noite e longe das residências”, ressalta Maria Tereza Rodrigues, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Município.



Já durante o dia dezenas de agentes visitam residências, comércios e empresas. A linha de atuação também envolve mutirão de limpeza e campanhas educativas, sempre onde o Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti – LIRAa apontou situações críticas. “O LIRAa foi realizado no início deste ano e identificamos e encontramos um índice muito além do preconizado pelo Ministério da Saúde. Sempre após o período chuvoso o perigo aumenta. Nossas equipes encontraram a maioria de depósitos com focos em bebedouros de animais, pratos e vasos de plantas, tambores e inservíveis. Precisamos do apoio de toda a população para vencer essa guerra”, destaca Adriano Marcos Pereira de Souza, gerente de Controle de Arboviroses do Município.

O levantamento da Secretaria Municipal de Saúde comprova que mais de 90% dos focos estão dentro das residências. Aceitar a presença dos agentes é um importante passo para evitar uma epidemia de dengue, chikungunya e zika vírus. Um exemplo positivo foi a visita do agente Felipe da Silva à residência de Dona Cirlis Moreira na manhã desta terça-feira, 7, no bairro Santo Antônio. “Fizemos vistoria e só pedimos mais cuidado em depósito de água e onde estavam materiais recicláveis. Recolhemos alguns itens e disponibilizamos sacos para recolhimento de outros”, orientou o agente. “Temos que receber os agentes, ninguém é perfeito e alguns deslizes ocorrem. O perigo é grande e todos devem ajudar”, completou Dona Cirlis Moreira.

A fórmula é bem simples: atuação forte das equipes da saúde e cooperação da população. Assim, Sete Lagoas poderá ficar fora do mapa de calamidade provocada pelo Aedes aegypti. E nunca se esqueça, a dengue também pode matar.

FUMACÊ – CRONOGRAMA

07/03 - Cidade de Deus e Bela Vista

08/03 - Interlagos, Canadá, Montreal e Bela Vista.

09/03 - Belo Vale, Jardim dos Pequis, Orozimbo Macedo e Verde Vale.

10/03 - São João II, Esperança, Jardim Europa e Santa Marcelina

13/03 - Jk, São Francisco, Manoa e Santa Luzia.

14/03 - Várzea, Iporanga e Padre Teodoro.

15/03 – Barreiro de Cima, Santo Antonio e Santa Rosa.

DICAS PARA COMBATER OS FOCOS

• Mantenha os tambores sempre tampados, é um dos criadouros que mais encontra foco do mosquito em nosso município;

• Retire os pratinhos dos vasos de plantas ou coloque areia neles e não deixe que água se acumule nas folhas das plantas;

• Lave as vasilhas de água dos seus animais domésticos semanalmente com água, bucha e sabão.

• Verifique se há algum ralo entupido ou caixa de passagem na casa e mantenha todos fechados quando estiverem fora de uso.

• Retire folhas e outros tipos de sujeira que impeçam o fluxo da água nas calhas;

• Mantenha a caixa d’água sempre limpa e tampada;

• Guarde as garrafas e baldes vazios de cabeça para baixo, galões, tonéis e latas devem ser mantidos vedados.

• Pneus devem ser guardados em locais cobertos, onde não fiquem expostos a chuva;

• Limpe sempre as bandejas de geladeira, umidificador e do ar-condicionado, retirando a água acumulada;

• Se você tem piscina em casa, limpe-a semanalmente e aplique cloro.

• Evite acumular lixo e entulho no quintal. Na hora do descarte feche bem os sacos e mantenha a lixeira tampada;

• Puxe com rodo qualquer poça d’água acumulada sobre lajes sem telhado.

Mais informações no Centro de Controle da Dengue (3771-6532) ou pelo Disque-Dengue (160).

Com Prefeitura de Sete Lagoas