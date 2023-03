Leitores do SeteLagoas.com.br respondem sobre pagamento do IPVA 2023

A data de vencimento do IPVA 2023 em Minas Gerais se aproxima e veículos com placas que terminam em 1 ou 2 têm a primeira parcela ou parcela única do imposto a vencer dia 13 de março.

Quem deseja pagar à vista recebe um desconto de 3%, podendo receber mais um desconto adicional de 3% do programa "Bom Pagador" (destinado aqueles que pagaram o IPVA em dia nos últimos anos).

Por esse motivo, o SeteLagoas.com.br perguntou a seus seguidores no Instagram entre os dias 06 e 07 de março: irão aproveitar os descontos ou só poderão fazer o pagamento parcelado?

As respostas foram:

12% disseram que ainda não pagaram à vista, mas vão escolher essa opção e aproveitar os descontos (9 pessoas);

disseram que ainda não pagaram à vista, mas vão escolher essa opção e aproveitar os descontos (9 pessoas); 38% afirmaram que já fizeram o pagamento (28 pessoas);

afirmaram que já fizeram o pagamento (28 pessoas); 50% relataram que só conseguirão pagar parcelado (37 pessoas).

Perguntados ainda se notaram queda, valor igual ou aumento no valor do IPVA quando comparado ao ano passado, as respostas foram unânimes em relatar que os preços subiram.

"Subiu" foi a resposta mais frequente, "subiu muito", "subiu, tanto do carro quanto da moto", "o meu subiu quase 300 reais" também foram respostas recebidas.

Consulta e emissão de guias

Para consultar os valores, utilize o número do Renavam do seu veículo e clique aqui. As segunda e terceira parcelas vencem em abril e maio.

Além do IPVA, proprietários de veículos precisam pagar a Taxa de Licenciamento Anual, no valor de R$33,66, que vence no dia 31 deste mês. O boleto pode ser emitido junto com a guia do IPVA. Para emitir somente a taxa de licenciamento, clique aqui. A taxa é obrigatória para veículos automotores, reboque e semirreboque. Débitos de anos anteriores podem ser consultados neste link.

O pagamento do IPVA pode ser realizado nos guichês de caixa ou terminais de autoatendimento dos bancos credenciados, mediante a apresentação do número do Renavam. Outra opção é gerar a guia de arrecadação e efetuar o pagamento por meio do aplicativo dos bancos, como se fosse um boleto comum. A Taxa de Licenciamento Anual também pode ser quitada utilizando esses mesmos meios de pagamento.

Para emitir o documento do veículo, é necessário pagar todas as multas de trânsito e quitar débitos anteriores de IPVA, Taxa de Licenciamento Anual e DPVAT, que neste ano não será cobrado devido a um excedente de recursos no fundo do seguro.

