Blindados Guarani, feitos em Sete Lagoas, podem ter produção reduzida

De acordo com o blog Radar, da Veja, o Exército Brasileiro está planejando reduzir a encomenda das Viaturas Blindadas para Transporte de Tropa Média de Rodas (VBTP-MR) Guarani, feitos em Sete Lagoas pela IVECO. A informação foi veiculada nessa terça-feira (7).

A publicação afirma que uma fonte dentro da força armada aponta que o corte já estava sendo previsto há cerca de cinco anos pelo alto comando, porque o Exército adquiriu veículos além da necessidade. Conforme diz a fonte, "não há espaço dentro dos batalhões para os blindados", e que outros tipos de materiais serão prioridades.

Ainda na informação, foram encomendados 2044 veículos - com uma redução para 1580 VBTP-MR, em um acordo que irá até o ano de 2035.

Veto da Alemanha sobre o Guarani

Este é o segundo revés sofrido pelo blindado neste ano: há poucos dias, a Alemanha vetou a importação dos Guarani para as Filipinas, em alegação de que o país é uma ditadura e infringe os direitos humanos. O que se comenta é que esta é uma retaliação do país europeu a negativa do Brasil em ceder munição para ajudar a Ucrânia no conflito contra a Rússia.

Da redação com Veja