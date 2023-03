Nos dias atuais, as discussões sobre os papéis das mulheres em nossa sociedade, seus direitos, deveres e movimentos de luta, bem como suas vontades individuais e coletivas, têm ganhado cada vez mais espaço e importância. Esses diálogos são necessários e motivou a psicóloga e psicanalista Ellen Braga, de Sete Lagoas, a criar o coletivo feminino "Nós que Enlaçam".

Coletivo Nós que Enlaçam — Foto: Reprodução/Instagram

Em entrevista à redação do setelagoas.com.br, Ellen explicou mais sobre o coletivo e suas metas. O objetivo do "Nós que Enlaçam" é criar memórias coletivas de mulheres do interior de Minas Gerais, a fim de combater as violências simbólicas, psicológicas e físicas contra as mulheres.

Fundado em 2021, o coletivo realiza encontros mensais em que as mulheres são convidadas a narrar suas histórias por meio de suas memórias. "Quando as mulheres narram suas histórias, elas resistem a séculos de opressão e silenciamento, porque podem dizer: existimos e desejamos!", enfatizou Ellen.

O "Nós que Enlaçam" preza pelos valores de ética, responsabilidade com as singularidades, respeito e cooperação."Acreditamos que mulheres podem sim trabalhar juntas por meio de uma lógica de troca em que cada uma oferece o que pode em favor de um interesse em comum.", Concluiu.

O coletivo se organiza em encontros mensais para as narrativas das histórias e as decisões são tomadas em conjunto, levando em conta o interesse e a disponibilidade da maioria.

Contribuindo assim para combater a questão pública da violência contra a mulher ao dedicar-se às narrativas de memórias das mulheres, o coletivo enfrenta como principais desafios a divulgação de sua metodologia para a comunidade e a obtenção de apoio financeiro de instituições locais. Para isso, busca parcerias com outros grupos e organizações e tem como objetivo tornar-se uma associação no futuro.

Atualmente, o grupo está se preparando para sua primeira exposição, intitulada "Mulheres e História - memórias coletivas de mulheres do interior de MG", que acontecerá nos dias 30 e 31 de março, no Teatro Redenção, em Sete Lagoas, com entrada gratuita.

As pessoas interessadas em colaborar podem entrar em contato com Ellen. O coletivo é composto por mulheres convidadas, mas está aberto a novos participantes no futuro.

Whatsapp (31) 99807-9642

Instagram: @ellenbraga_psi



Da redação, Djhessica Monteiro.