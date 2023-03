Orquestra Jovem de Sete Lagoas apresenta nova Identidade Visual

Tecnicamente, a Identidade Visual é um conjunto de aspectos visuais, como a marca, cores, texturas, ícones com o objetivo de reforçar a presença de uma empresa ou mesmo um projeto. Mas longe dos termos técnicos da comunicação, a identidade cria uma forte ligação entre a marca e seu público. E para entrar em seu 13º ano de trabalhos, a Orquestra Jovem de Sete Lagoas (OJSL) apresentou no início de março a sua nova identidade visual, como forma de representar a nova fase do projeto.

Foto: Divulgação

A marca, junto com uma série de elementos gráficos e desenhos, foi elaborada ao longo dos últimos três meses. Começou com longas conversas junto com Jonn Camargos, Designer Gráfico de Sete Lagoas, passou por um extenso questionário, até chegar ao resultado final. “Era preciso entender o que a Orquestra Jovem pensa de si mesma, como ela se enxerga e como queria se apresentar ao seu público”, afirma o responsável pela nova Identidade Visual.

Depois deste longo caminho percorrido, o projeto ganhou formas, cores e elementos que vão reforçar não só seu caráter sociocultural, mas de um projeto diferente, que traz a juventude dentro do seu DNA. “Pensamos em algo dinâmico, acessível, colorido, alegre, o que representa bem o que é uma Orquestra Jovem, feita para abraçar a juventude, mas sem deixar de lado o aspecto sério de uma orquestra”, avalia Jonn Camargos.

Na avaliação do Maestro Ivison Maximo Barbosa, a nova identidade visual conseguiu representar tanto a essência quanto o momento atual do projeto. “Eu fiquei muito emocionado quando vi o resultado final do trabalho. Nos últimos 13 anos vivenciei cada dia da Orquestra Jovem, nossas conquistas e dificuldades. Dar mais esse passo é a realização de um sonho”, observa o idealizador da Orquestra Jovem de Sete Lagoas. Ele afirma que já está ansioso para utilizar o material nos próximos concertos. “Queremos marcar logo esse reencontro da Orquestra com o público”, garante.

Novo momento – A novidade reforça o novo momento da Orquestra Jovem de Sete Lagoas. Desde outubro de 2022 o projeto tem suas aulas na Paróquia de Santa Luzia, no bairro de mesmo nome. Além disso, a OJSL ganhou desde o ano passado dois patrocinadores de peso. O primeiro, via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) com o patrocínio da empresa Multitécnica e o segundo via Lei Estadual de Incentivo à Cultura com patrocínio da CEMIG. “Desta forma, além de criarmos uma identidade que liga com o nosso público, mostramos que o projeto vive uma nova fase. E nosso objetivo é fortalecer cada vez mais a Orquestra”, explica o Gestor do Projeto, Marcos Avellar

Para Marcos Aurélio dos Santos, Presidente da Associação Cultural de Orquestras – ORQUESTR’ARTE, mantenedora da Orquestra Jovem, a nova marca traz os principais elementos do projeto. “Fiquei encantado com o resultado. Traz representado a nossa juventude, mas ao mesmo tempo representa a seriedade com quem tratamos esse projeto”, garante.

“Fiquei muito feliz em contribuir com o crescimento desse projeto tão importante para Sete Lagoas. Eu acompanho e vou aos concertos da Orquestra. Me deu um orgulho muito grande fazer parte disso”, finaliza Jonn Camargos.

Com Orquestra Jovem