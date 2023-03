Democrata inicia hoje contra o Patrocinense a disputa do triangular da morte no Mineiro  

O Democrata enfrentará o Patrocinense às 10h no estádio Pedro Alves em Patrocínio-MG, pelo triangular da morte para saber quem permanecerá e quem irá para a segunda divisão em 2024.

Foto: Reprodução Internet

Delegação do Democrata já está em Patrocínio desde ontem. O jogador Tito já está regularizado para o jogo deste domingo (12) e reforçará a equipe do Jacaré contra o Patrocinense.

O técnico Wallace Lemos teve uma semana de trabalho e preparação para estreia no triangular final.

Três equipes estão na disputada deste triangular. Além de Democrata Jacaré e Patrocinense, o time da Caldense de Poços de Caldas também está na disputa.

Somente um dos times permanecerá na 1a divisão e duas cairão para a 2a divisão do Mineiro.

Cada equipe irá fazer quatro jogos, sendo dois de ida e dois de volta.

Veja a tabela:

- 12/03 - Patrocinense x Democrata-SL, no Pedro Alves, às 10h

- 18/03 - Democrata-SL x Caldense, na Arena do Jacaré, às 16h

- 22/03 - Caldense x Patrocinense, no Ronaldão, às 20h

- 26/03 - Patrocinense x Caldense, no Pedro Alves, às 10h

- 01/04 - Caldense x Democrata-SL, no Ronaldão, às 16h

- 08/04 - Democrata-SL x Patrocinense, na Arena do Jacaré, às 16h

Da Redação