Acidente grave de trânsito deixa homem ferido na MG 424 em Sete Lagoas

Motorista perde controle do veículo ao passar por poça de água e capota na contramão.

Imagem: Divulgação

Um homem ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito na rodovia MG 424, no km 46, no município de Sete Lagoas, na tarde do sábado, dia 11 de março. De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do veículo GM Corsa, perdeu o controle do carro ao passar por uma poça de água na pista, fazendo com que ele saísse na contramão e capotasse.

O acidente aconteceu por volta das 12h50 e o condutor, que era o único ocupante do veículo, foi socorrido e levado ao Hospital Municipal. Ele estava trafegando no sentido Prudente de Morais a Sete Lagoas quando ocorreu o acidente.

O veículo foi encontrado capotado fora da pista, com uma profundidade de aproximadamente 3 metros e a uma distância de 20 metros do leito da pista. Depois que as perícias foram realizadas, o veículo foi liberado.

Da redação