Feconex se aproxima de 100% dos estandes negociados; lançamento oficial está próximo

Restando pouco mais de nove dias até o lançamento oficial, a segunda edição da Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex) já é um sucesso. Com a chegada de março, quase 100% dos estandes já foram negociados, com expositores do último ano tendo prioridade para garantir seu lugar. Até o início deste mês, mais de 80% dos ambientes já estavam reservados e havia lista de espera para determinados locais.

Foto: Ascom Feconex

A expectativa dos participantes da edição anterior é alta, não apenas pelos resultados alcançados durante os quatro dias de evento, mas também pelas conexões que geraram negócios futuros. Empreendedores ainda colhem frutos das parcerias possibilitadas pela Feconex em seu ano de estreia.

Entre as empresas que já garantiram seu espaço na Feconex 2023 está a SEP Recapagem, que comemora o sucesso de ter apostado no evento em seu primeiro ano: “Até hoje temos clientes que vieram por conta da Feconex. A feira nos trouxe também parcerias de pessoas que estavam lá e não nos conheciam, passamos a conhecer e que até hoje dizem que a Feconex nos uniu”, destaca o representante, Cláudio Damásio.

A NC Segurança e Telecom também celebra sua participação bem-sucedida na Feconex 2022, tendo expandido sua cartela de clientes e exposto seus serviços para um público amplo. Renato Alves celebra que em 2022 “foi um sucesso total”. “Tivemos ali 150 parceiros de diversos segmentos e com isso tivemos um encontro com um público grande. Conseguimos expor para links bem amplos de públicos”, avalia.

Com mais de 200 estandes abrigando segmentos diversos da economia local, a Feconex 2023 oferecerá aos expositores a oportunidade de estabelecer novas conexões de negócios. Além disso, os frequentadores terão acesso aos melhores restaurantes da cidade, shows e uma estrutura ainda melhor do que a montada na Arena do Jacaré em 2022.

O evento acontecerá entre os dias 16 e 19 de agosto, no estacionamento da Arena do Jacaré, com patrocínio máster do Sicoob Credisete. Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais da Feconex (feconex.com.br e @feconex.br).

Da Redação com Feconex.