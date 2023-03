Prefeitura de Sete Lagoas reforça compromisso de enfretamento à violência contra a mulher

A Semana da Mulher foi marcada por ações especiais em Sete Lagoas. Campanhas, seminário, homenagens e, para fechar com chave de ouro, foi realizado, na Câmara Municipal, na última sexta-feira, 10 de março, o Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Este evento reuniu autoridades, representantes de várias entidades e pessoas que lutam pela causa. Na oportunidade, a Prefeitura de Sete Lagoas firmou um compromisso para fortalecer ainda mais esta luta.

Evento foi realizado na Câmara Municipal com grande representatividade

A mesa de debates foi durante todo o dia onde prevaleceu a temática da defesa das mulheres. O prefeito Duílio de Castro abriu os trabalhos logo após o intervalo para almoço assinando o Termo de Compromisso de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e anunciando ações de impacto da Prefeitura que vão ao encontro do tema.

“Dentro do nosso plano de governo estamos prosseguindo com as políticas públicas da mulher. Vamos colocar em prática uma reforma administrativa e nela estará incluída a Secretaria Municipal da Mulher. Também criamos o Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher para ser um fórum constante de debates. A programação especial desta semana foi importante para promover a reflexão e envolver toda a comunidade nesta causa”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A mobilização de várias correntes da sociedade é fundamental e o alto nível dos debates no fórum evidenciou que Sete Lagoas está no caminho certo. “Uma mobilização dos poderes constituídos, coletivos e frentes que defendem os direitos da mulher. Uma oportunidade de debater a violência contra as mulheres de todas as suas formas. Importante é que vários encaminhamentos saíram para que possamos avançar nessa luta”, ressaltou Caio Valace, presidente da Câmara Municipal.

O fórum foi uma realização conjunta entre o Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Mulher, Executivo e Legislativo. O envolvimento de órgãos como Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal também deixa ótimas expectativas para o sucesso de ações integradas. “A participação da sociedade, das organizações sociais e, principalmente, dos órgãos de segurança permite a elaboração de diretrizes para que Sete Lagoas seja referência no combater à violência contra a mulher”, destacou Priscila Horta, membro do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres.