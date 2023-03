Número de empregados em Sete Lagoas cai em janeiro, revela Caged

O mês de janeiro de 2023 registrou queda de 0,19% no número de empregados em Sete Lagoas, é o que revelam dados mais recentes do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados no último dia 09/03. Depois de altas registradas de março a outubro do ano passado, novembro e dezembro também apresentaram diminuição.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em janeiro foram 2.408 admissões contra 2.526 desligamentos, saldo negativo de 118 dispensados. O estoque de admitidos ficou em 62.259 pessoas, queda de 0,19% se comparada ao fim de dezembro.

Apesar disso, dois setores tiveram variação positiva: na agropecuária houve crescimento de 2,59% de empregados, ou 19 pessoas a mais contratadas. Na construção esse número também aumentou em 3,15% (78 novos empregados).

Quedas no número de empregados foram registradas nos seguintes setores: comércio (-0,92%), indústria (-0,39%) e serviços (-0,03%).

O setor que contratou mais pessoas (884) em janeiro foi o de serviços. Mas esse foi também o que mais demitiu (890). Na ordem vieram as demissões do comércio (725), indústria (723), contrução (171) e agropecuária (17).

O segundo setor no qual houve mais contratações em números absolutos foi a indústria, com 639. Em seguida o comércio (600), construção (249) e agropecuária (36).

Serviços continuou sendo a área com maior número acumulado de admitidos com 23.840 pessoas, seguido pela indústria com 21.706. O comércio apareceu em terceiro com 13.407, seguido da construção com 2.553 e agropecuária com 753 empregados.

Todos os dados do Novo Caged podem ser vistos clicando aqui.

Da Redação, Vinícius Oliveira com informações do Novo Caged