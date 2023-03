Polícia Civil investiga acidente envolvendo caminhão com placa de Sete Lagoas

Um caminhão com placa de Sete Lagoas e que seguia para o Triângulo Mineiro se envolveu em um acidente na BR 262, no km 497, entre as cidades de Luz e Bom Despacho, no último domingo (12) - o veículo bateu de frente com uma moto, causando a morte do piloto.

Acidente vitimou condutor da moto / Foto: PRF / Divulgação

De acordo com o portal iBOM, o condutor da moto tinha 24 anos e morreu no local, e o veículo se incediou no choque com o caminhão. Já o outro motorista estava acompanhado de mais uma pessoa e não se feriram.

Conforme informação, o condutor disse para a Polícia Rodoviára Federal (PRF) que o piloto da moto invadiu a contramão e que tentou desviar mas o outro condutor fez o mesmo e acabaram se chocando.

A investigação sobre o acidente está com a Polícia Civil.

Da redação com iBOM