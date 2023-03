Procon de Sete Lagoas inicia atendimento no Shopping e lança projeto de educação financeira

Nesta quarta-feira, 15 de março, é celebrado o Dia Internacional do Consumidor e para marcar a data, o Procon Municipal preparou um programação especial em locais estratégicos de Sete Lagoas. A Semana do Consumidor foi aberta na segunda-feira, 13, com a cerimônia de lançamento do programa Formando Consumidores Conscientes, no CAT-JK.

Lançamento do programa Formando Consumidores Conscientes foi no CAT-JK. Foto: Ascom Prefeitura de Sete Lagoas

"Apresentamos o projeto Formando Consumidores Conscientes, realizado a cada 15 dias e, juntamente, faremos um trabalho de educação financeira nas escolas. Inicialmente, com público de 9 e 10 anos e, posteriormente, com adolescentes", conta a gerente do Procon Municipal, Vanessa Costa.

"Nós estamos realizando eventos, levando atendimentos gratuitos no shopping e lançando essa campanha de formação nas escolas e nas unidades de saúde. Queremos formar cidadãos que tenham conhecimento dos seus direitos", disse o prefeito Duílio de Castro.

Na próxima sexta-feira o Procon realiza uma reunião com fornecedores no CAT-JK. Ao longo dessa semana, até sexta-feira, o órgão atende consumidores de 10 da manhã às 9 da noite, no Shopping Sete Lagoas, em frente à lotérica. Uma ótima oportunidade para tirar dúvidas e se informar sobre seus direitos.

Da Redação com Ascom Prefeitura de Sete Lagoas