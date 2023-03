Novo portal de consultas de contracheque da Prefeitura traz melhorias tecnológicas e visuais

Depois de ter publicado seu novo portal oficial na semana passada, com layout mais moderno, com acesso facilitado e melhor adaptado aos dispositivos móveis, a Prefeitura de Sete Lagoas também inovou na página onde os servidores municipais consultam seus contracheques e também encontram outros serviços. A nova página, que pode ser assessada no www.setelagoas.mg.gov.br, traz diversas melhorias tecnológicas e visuais, tornando a experiência de consulta mais fácil e intuitiva. Uma das principais melhorias tecnológicas do novo portal é sua maior capacidade de processamento, o que permite que as consultas sejam realizadas com mais rapidez e eficiência. Além disso, o portal é totalmente responsivo, ou seja, pode ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele um computador, tablet ou smartphone.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Outra melhoria significativa é a interface, que foi totalmente reformulada para tornar a consulta fácil e espontânea. O design moderno e limpo, aliado a um layout de fácil navegação, torna a experiência mais agradável e rápida. Além disso, o novo portal conta com diversas novas funcionalidades, como a possibilidade de visualizar o histórico de contracheques dos últimos meses, a impressão em PDF dos documentos, e a facilidade de acesso a outras informações relevantes para o servidor, como o calendário de pagamento e as informações sobre benefícios. O Informe de Rendimentos de 2022 para fins de declaração do Imposto de Renda, inclusive, já se encontra disponível.

Por fim, também traz a promessa de novas solicitações a serem feitas online em breve. "Isso significa que os servidores poderão realizar diversas solicitações diretamente por este canal, sem precisar ir até o departamento ou utilizar outros meios de comunicação", informa o secretário municipal de Fazenda, Administração, Planejamento, Orçamento, TI e Comunicação, Rafael Olavo.

Com Prefeitura de Sete Lagoas