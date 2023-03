Prefeitura lança cartilha sobre Organizações da Sociedade Civil atuantes no município

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio do Setor de Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) - apresenta à população sete-lagoana a atualização da Cartilha que divulga as Organizações da Sociedade Civil (OSC) e Grupos Informais atuantes no município. O documento está disponível no site oficial da Prefietura (www.setelagoas.mg.gov.br).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Essa cartilha, de cunho social, pretende contribuir para a prática de diversos profissionais que atuam em políticas tanto do setor público quanto na rede privada, facilitando a troca de informações, encaminhamento de usuários e outras situações que, com o conhecimento desse documento, seja útil para a comunidade em geral", avalia a secretária da SMASDH, Luciene Chaves.

As OSCs e Grupos Informais estão organizados de acordo com a preponderância do público-alvo e atendem: Adulto, Criança e Adolescência, Família, Idoso, Intergeracional, Mulher, Pessoas com Deficiência, Saúde e Meio Ambiente. A cartilha apresenta ainda informações sobre seus contatos e endereços, as ações desenvolvidas pelas instituições e em quais Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) estão referenciadas.

Com Prefeitura de Sete Lagoas