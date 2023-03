Cia Preqaria reapresenta espetáculo épico Céu Constelado com apoio institucional da Prefeitura

História, arte, poesia, música, dança e teatro. Contando com o apoio institucional da Prefeitura de Sete Lagoas, a Preqaria Cia de Teatro convida para o espetáculo "Céu Constelado", no próximo sábado, 18 de março, às 20 horas, no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria (Rua Aleixo Lanza, N° 41 - Canaã). Os ingressos antecipados a R$ 25 podem ser adquiridos pelo telefone (31) 99619-2528. Na hora do espetáculo, os valores serão R$ 30 meia e R$ 60 inteira.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

De acordo com o diretor e dramaturgo João Valadares, a peça trata da difícil e bela construção de um povo guerreiro forjado na luta e na miscigenação. "O trabalho é sobre o amor e sobre as guerras, a pesca e os canaviais, a vida urbana e a contemporaneidade, a luta pelo ouro e a viagem ancestral de milhares de negras e negros, seu encontro com as centenas de povos originários e seus colonizadores europeus", explica.

O roteiro foi escrito e dirigido por João Valadares em colaboração com a equipe e tem como pano de fundo a formação do povo brasileiro, vista pela ótica dos vencidos, recontando uma história ao mesmo tempo real e ficcional. Fruto de um rico trabalho de investigação de estados cênicos a partir das máscaras, a peça abre caminhos para criar repertórios de imagens coletivas que deixam margem para diferentes interpretações.

O elenco é grande e diverso, com diferentes níveis de formação artística, e traz implícito a importância da Escola Livre de Artes de Sete Lagoas e do Centro Cultural Nacional – Teatro Preqaria como reduto na arte de formar e aglutinar pessoas em torno da arte. Fez parte do processo de criação os workshops de Dança afro com Marcos Miranda, Hip-hop com Lorenzo Kaverna, Musicalização com Rogério Paral, de Máscaras com João Valadares, de Preparação vocal e canto com Mestre Sauva, e Expressão vocal e ritmo com Raquel Coutinho.

FICHA TÉCNICA

Direção e Dramaturgia: João Valadares

Em cena: Anna Oliveira, Celeste Galvão, Débora Campelo, Fábio Damasceno, Felipe Gontijo, Iasmin Duarte, Ilza Gonçalves, Julia Karoline, Letícia Cley, Matheus Carvalho, Musse Hastens, Nathan Brits, Pedro Dumont, Ranielle Flor, Renato da Glória e Sheila Oliveira

Percussão: Mestre Saúva, Lorenzo Caverna e Rafael Martins

Coro: Cintia Mara, Thais Azevedo

Musicalização e Contrabaixo: Rogério Pardal

Violão: Mateus Cotosck

Flauta: Renato da Glória

Dramaturgista: Claudio Diniz

Preparação vocal: Mestre Sauva

Preparação corporal: Lorenzo Kaverna

Coreografia, Dança Afro e preparação corporal: Marcos Miranda

Expressão vocal e ritmo: Raquel Coutinho

Workshop de Máscaras em Material Reciclável: Rogério Alves

Figurino: Anna Oliveira e Ilza Gonçalves

Costureira: Ilda Gonçalves

Designer gráfico: Felipe Gontijo

Produção: Anna Oliveira, Felipe Gontijo e João Valadares

Realização: Preqaria Cia de Teatro

Apoio institucional: Prefeitura de Sete Lagoas