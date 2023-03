Passando a Limpo desta sexta recebe a 2ª Tenente do 25ºBPM, Thaís Alves da Silva

A 2ª Tenente do 25º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, Thaís Alves da Silva, será a convidada do programa Passando a Limpo desta sexta-feira. Com um vasto currículo, Thaís é graduanda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, possui pós-graduação em Ciências Criminais na Faculdade Arnaldo e é graduanda em Ciências Militares pela Escola de Formação de Oficiais da PMMG.

Foto: Divulgação

Thaís ingressou na Polícia Civil de Minas Gerais em 2009, onde atuou como escrivã de polícia até meados de 2018. Ainda no ano de 2018, foi aprovada no concurso CFO, ingressou nos quadros da PMMG e foi declarada Aspirante em 2020. Em 2021, foi promovida a 2ª Tenente PM e atualmente encontra-se lotada no 25º Batalhão de Polícia Militar de Sete Lagoas.

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 8h, com reprise aos domingos à noite, sempre após as transmissões esportivas no AM 1300. Também pela fanpage do SeteLagoas.com.br você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 98973-3169.