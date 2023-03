Assistência Social reforça abordagens junto à população em situação de rua na área central

O Centro Pop, com os apoios da Guarda Municipal de Sete Lagoas e da Polícia Militar, vem realizando abordagens junto à população em situação de rua na área central da cidade. O objetivo da ação é orientar esse público sobre seus direitos e deveres e preservar o patrimônio público.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

De acordo com Edvaldo Nonato, coordenador do Centro Pop, serviço de atendimento à população em situação de rua vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), em alguns locais, está havendo a comercialização ilegal de produtos, inclusive entorpecentes. "Tivemos relatos até de espaços invadidos que estão sendo alugados. Esses locais estão sendo devidamente desmontados e as pessoas sendo orientadas", explica.

As abordagens são realizadas sempre às quintas-feiras na parte da manhã e envolvem, ainda, equipes do setor de Patrimônio da Prefeitura e também da Secretaria Municipal de Saúde, que faz uma triagem e, em caso de necessidade, encaminha o cidadão para o ESF Santa Luzia. "A maioria dos abordados já é conhecida e assistida pelo Centro Pop. Lá, servimos café, o serviço de banho, documentação, higiene pessoal, guarda de pertences e vale-passagem, caso queiram voltar para suas cidades de origem, além de acompanhamento psicossocial e encaminhamentos para saúde, emprego e para o serviço de acolhimento do Município", completa Edvaldo Nonato.

A população pode obter mais informações sobre o serviço e solicitar locais para as abordagens pelo telefone (31) 3776-5524.

Com Prefeitura de Sete Lagoas