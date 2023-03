Secretaria Municipal de Saúde integra equipes para melhorar atendimento na UPA de Sete Lagoas

Um encontro realizado na última quinta-feira, 16, teve como foco a melhoria do atendimento e evolução de projetos da UPA Dr. Juvenal Paiva. O encontro contou com participação de coordenadores, médicos e responsáveis técnicos, do secretário municipal de Saúde Dr. Marcelo Fernandes, dos coordenadores Alber Alípio Ribeiro e Mucio Eduardo Junior e ainda da coordenadora geral de Urgência e Emergência, Cíntia Teixeira Andrade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Na oportunidade, foram apresentadas informações para direcionar quais pontos devem ser trabalhados nos próximos meses na busca de assistência qualificada aos usuários e que este seja sempre um ambiente harmônico e de integração das equipes. “É notória a articulação e desenvoltura do grupo que tem atuado de maneira integrada e sinérgica para obtenção destes resultados”, destacou Dr. Marcelo Fernandes.

Foram reforçadas questões como humanização e acolhimento e também a qualificação profissional. “Além disso, destacamos a implementação e disponibilidade da informação para uma regulação mais assertiva quando o assunto é o acesso à rede”, explica Alber Alípio, coordenador de Gestão em Saúde.

Foram também alinhados instrumentos de gestão que foram desenvolvidos por meio do Lean nas UPAs, certificação concedida pelo Ministério da Saúde pela redução de tempo em procedimentos e atendimento. Tal projeto será implementado constantemente na unidade. “Também destacamos a importância da comunicação e integração da UPA com todos os segmentos que constituem a rede de saúde municipal no intuito de dinamizar os atendimentos”, ressalta Múcio Eduardo, coordenador de Vigilância e Proteção à Saúde.

A partir de agora, as referências da unidade apresentarão relatórios com indicadores dos impactos das ações. Outro importante tema da reunião foi a confirmação da escala médica completa na Atenção Primária (ESF, Centro de Saúde e UBS) que deve ser trabalhada para evitar a sobrecarga da rede emergencial. “Sabemos que muitos casos podem ser solucionados com horários marcados nas unidades básicas, evitando assim a superlotação das urgências, que devem atender aos casos mais graves”, avalia Cíntia Teixeira Andrade, coordenadora da Rede de Urgência e Emergência.

Com Prefeitura de Sete Lagoas