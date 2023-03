Calor e possível chuva estão previstos no fim de semana setelagoano

Com máximas na casa dos 30ºC, Sete Lagoas pode receber pancadas de chuva ao fim do sábado e domingo.

Foto: Reprodução/Internet

O sábado (18) amanheceu com tempo fresco e temperatura mínima de 17ºC, mas ela sobe ao longo do dia até atingir a máxima de 30ºC entre 15h e 16h. Está prevista a ocorrência de pancadas de chuva ao fim da tarde pouco volumosas (5 mm), mas com grande probabilidade (90%).

Domingo (19) também será de manhã agradável com mínima de 18ºC, temperatura aumentando para 30ºC no meio da tarde e novas chuvas ao cair do sol e início da noite. O volume precipitado tende a ficar próximo dos 5 mm na mesma probabilidade de 90%.

Da Redação com Climatempo.