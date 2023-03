SAAE realiza Jornada da Água com extensa programação; confira

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas comemora o Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, com uma semana recheada de eventos para vários públicos, em vários espaços da cidade. Visitas guiadas, plantio de mudas, seminários, blitz educativa, aulão de zumba, distribuição de brindes, shows, caminhada e corrida fazem parte da programação da "Jornada da Água".

Foto: SAAE / Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

"A caminhada e a corrida, no entanto, tiveram as inscrições encerradas apenas dois dias depois de abertas, com mais de 300 participantes. Os kits aos inscritos serão distribuídos no sábado, dia 25 de março, mediante doação de dois litros ou de óleo, a serem repassados ao Hospital Nossa Senhora das Graças", explica o diretor-presidente da autarquia, Robson Machado. Confira a programação:

- Segunda-feira, 20/03, 08h30 às 12h30 - PLANTIO DE MUDAS EM PARCERIA COM A SEMADETUR

Alunos da Escola Cemei Menino de Deus – Plantio de mudas na Av. Renato Azeredo

Distribuição de kits aos alunos participantes

- Terça-Feira, 21/03, 08h30 às 12h - VISITA GUIADA À ETA

Alunos da Escola Estadual Sinhá Andrade visitam a Estação de Tratamento de Água (ETA)

Distribuição de kits aos alunos participantes

- Quarta-feira, 22/03, 08h às 12h – DIA MUNDIAL DA ÁGUA

- Seminário Águas do Carste (apoio do Saae ao Seminário na Gruta Rei do Mato)

Distribuição de kits e certificados aos participantes

- Blitz Educativa:

07h às 08h, na Lagoa do Cercadinho (Distribuição de brindes)

16h às 17h, no CAT-JK (Distribuição de brindes)

18h às 19h, no Parque Náutico do Boa Vista (com aulão de zumba)

- Ginástica laboral, com café da manhã saudável para os funcionários do operacional

07h30, no Setor Operacional do SAAE

- Quinta-feira, 23/03, 08h30 às 12h – VISITA GUIADA À ETA

Alunos da Escola Estadual Sinhá Andrade visitam a Estação de Tratamento de Água (ETA)

Distribuição de kits aos alunos participantes

- Sabádo, 25/03, 09h às 13h, RETIRADA DOS KITS DA CORRIDA

Kit: Sacochila + Camisa + Squeze + Folder Institucional

Local: SAAE – R.Governador Milton Campos, 113, Centro

- Domingo, 26/03, 07h30 às 11h, CORRIDA/CAMINHADA JORNADA DA ÁGUA

07h30: - Concentração dos participantes (DJ Michael Jonas)

08h00: Saída: Praça da Feirinha

09h00: Chegada: Praça da Feirinha (DJ Michael Jonas)

09h30: Entrega de troféus e medalhas

Stands do SAAE e da Ambev com pontos de hidratação, espaço kids (brinquedos, pipoca, algodão doce, pintura facial), distribuição de picolés Gellak, stand Absolut Nutrition com degustação de pré-treino e whey protein e show com a dupla Bruninho & Alan.

Percursos:

CORRIDA (5Km) - Praça Dom Carlos Carmelo Mota ( Praça da Feirinha), Av. Getúlio Vargas, Praça do CAT, Av. Cel. Altino França, R. Lassance Cunha, Museu Ferroviário, Av. Norte Sul, Colégio Industrial, Av. Norte Sul, R. Lassance Cunha, Av. Cel. Altino França, Praça do CAT, Av. Getulio Vargas e Praça da Feirinha.

CAMINHADA (2,5Km) - Praça Dom Carlos Carmelo Mota ( Praça da Feirinha), Av. Getúlio Vargas, Praça do CAT, Av. Cel. Altino França, R. Lassance Cunha, Museu Ferroviário, Av. Norte Sul, Praça da Bíblia, Av. Norte Sul, R. Cel. Randolfo Simões, R. Luiz Privat, Av. Altino França, R. Nicola Lanza e Praça da Feirinha.

Realização: SAAE Sete Lagoas.

Apoio: Prefeitura de Sete Lagoas, GCM, Semadetur, SMEEC, PMMG, Limpec, Gellak, Absolut Nutrition, Faculdade Atenas e Ambev.

Da Redação com Ascom Prefeitura de Sete Lagoas