Acidente na MG-239 resulta na morte de ciclista de 72 anos em Sete Lagoas

Idoso é atropelado por carro em colisão na estrada; motorista afirma ter tido visão ofuscada por farol alto.

Foto: Reprodução/ Registrada no local do acidente

Na noite de sexta-feira (17), um trágico acidente resultou na morte de um ciclista de 72 anos na MG-239, próximo à Iveco em Sete Lagoas. Segundo relatos da Polícia Militar, a colisão ocorreu entre um carro com carretinha e o ciclista.

De acordo com o motorista do Vectra, ele seguia em direção a Sete Lagoas vindo de Jequitibá, quando um veículo vindo no sentido oposto com farol alto ofuscou sua visão. O motorista afirma que não viu o ciclista ou o caminho que ele seguia, e só percebeu o acidente quando ouviu o impacto no lado direito do parabrisa.

Infelizmente, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou que o ciclista já havia falecido no local do acidente. A bicicleta conduzida pela vítima foi encontrada a cerca de 5 metros de seu corpo.

O condutor do GM/Vectra estava sozinho no veículo e não sofreu ferimentos.

Da redação