Verão se despede com calor de 31ºC em Sete Lagoas; confira previsão

O Verão se despede de Sete Lagoas com muito sol e poucas nuvens durante esta segunda-feira (20). Confira mais detalhes.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

Com mínima de 19ºC e máxima de 31ºC, o calor não dá trégua, mesmo que a nebulosidade aumente para a tarde e noite na cidade. E a tendência da semana é que os termômetros permaneçam acima dos 30ºC, com poucas chances de chuva.

Outono começa nesta segunda

Às 18h25 desta segunda (20) começa o outono no Hemisfério Sul; o período marca a igualidade entre os períodos do dia e da noite. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), este ano as temperaturas poderão estar acima da média e o frio aparecerá a partir de maio.

Da redação com Inmet