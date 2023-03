Rifa solidária do Hospital Nossa Senhora das Graças: uma oportunidade para ajudar e concorrer a uma moto 0km

Ainda dá tempo de ajudar o Hospital Nossa Senhora das Graças e ganhar uma moto 0 km!

Imagem: Divulgação/Hospital nossa senhora das graças

O Hospital Nossa Senhora das Graças, uma instituição de saúde com 143 anos de história, está celebrando essa importante marca com uma rifa solidária. O objetivo da rifa é arrecadar fundos para ajudar a financiar as atividades do hospital e permitir que continue prestando serviços médicos de qualidade à população.

A rifa oferece a chance de concorrer a uma moto Yamaha Neo 125 0km, um prêmio tentador para muitos. Por apenas R$ 5,00, os interessados podem adquirir uma rifa e contribuir para essa nobre causa. Os locais de venda incluem Carmo Veículos, Carmo Motos Yamaha, Criativa Moda, Frangos Sete, Xavier Carnes e Livraria Paulo Apóstolo.

Para aqueles que desejam adquirir a rifa diretamente do hospital, ela pode ser encontrada no setor de arrecadação do Nossa Senhora das Graças. O sorteio acontecerá no domingo, dia 26, após a missa.

Essa iniciativa é uma oportunidade para a comunidade contribuir com uma causa importante, enquanto também concorre a um prêmio atraente.

E você pode ajudar durante todo o ano por meio de doações. Para obter mais informações, entre em contato com um dos números abaixo ou clique aqui:

31 2107-6004

31 2107-6042

Da redação, Djhessica Monteiro.