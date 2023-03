Prefeito Duílio de Castro participa da cerimônia de troca de comando da 19ª Região da PM

O prefeito Duílio de Castro participou, na manhã desta segunda-feira, 20 de março, da cerimônia de troca de comando da 19ª Região de Polícia Militar. O Coronel Murilo César Ferreira deixa o cargo, que foi assumido pelo Coronel Othon Flávio de Souza Jácome.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A cerimônia foi realizada na sede do SEST/SENAT, em Sete Lagoas, e contou com as presenças do Comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Rodrigo Piassi do Nascimento, prefeitos da região, presidente da Câmara Municipal, Caio Valace, e representantes da Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário e de instituições como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Sicoob Credisete.

O Coronel Murilo César comandou a 19ª RPM por uma ano e meio e destacou sua atuação em prol do aumento da sensação de segurança por meio do combate constante da criminalidade nos 16 municípios que integram sua área de comando. “Agradeço a todos que integram esta região da Polícia Militar pelo esforço e dedicação em fazer as cidades mais seguras. Um agradecimento ao prefeito Duílio de Castro e demais prefeitos pelo apoio incondicional ao nosso trabalho”, comentou o Coronel Murilo César.

Com 30 anos de carreira na PM, o Coronel Othon Flávio de Souza Jácome tem vasta experiência em ações táticas especiais. Ele foi comandante da 4ª Cia de Pronta Resposta da Força Nacional, que atuou no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, foi subcomandante do Batalhão Rotam de 2014 a 2017, foi coordenador geral da central de escoltas da PMMG na Copa do Mundo Fifa 2014 e nas Olimpíadas 2016, comandante do 2º Batalhão de Policiamento Especializado e chefe do Estado Maior do Comando de Policiamento Especializado. “Parabenizo o Coronel Murilo pelo excelente trabalho. Vamos continuar atuando no combate aos crimes violentos e ao tráfego de drogas, aumentando a sensação de segurança. Queremos uma região melhor para viver, trabalhar e empreender”, comentou o novo comandante da 19ª RPM.

A Prefeitura de Sete Lagoas é forte parceira da PM e a presença do prefeito Duílio de Castro na cerimônia reforça a continuidade de apoio. “Além de mudar a realidade de nossa Guarda Civil Municipal, apoiamos a Polícia Militar em diversas frentes com recursos financeiros e cessão de pessoal. Buscamos sempre a integração das forças de segurança para garantir a proteção e a paz dos cidadãos”, ressaltou Duílio de Castro.

A 19ª Região da Polícia Militar foi instalada, em Sete Lagoas, no dia 6 de fevereiro de 2017. Sua circunscrição territorial é composta pelos seguintes municípios: Sete Lagoas, Paraopeba, Cordisburgo, Caetanópolis, Araçaí, Funilândia, Inhaúma, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Jequitibá, Pirapama, Baldim, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco e Prudente de Morais.

Com Prefeitura de Sete Lagoas