Sete Lagoas recebeu comitiva de turistas internacionais na última semana

Mostrando mais uma vez sua vocação turística, Sete Lagoas recebeu, no último dia 13 de março, a ilustre visita de cerca de 20 turistas de El Salvador. O país localizado na América Central fica a 6.125 km de distância e é conhecido por suas praias no Oceano Pacífico, pelos pontos procurados para a prática de surf e pela paisagem montanhosa.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Recepcionados na cidade por servidores da Secretaria Municipal Adjunta de Turismo e pela Lourdinha Turismo, os salvadorenhos visitaram nossas lagoas, o Museu do Ferroviário, a Serra de Santa Helena e seguiram até a Gruta do Maquiné, em Cordisburgo. "Foi muito gratificante receber pessoas que vieram de tão distante, de diversas cidades como San Salvador, Ahuachapan, Chalatenango, San Miguel, La Libertad e Cuscatlan. Foi um prazer imenso ter a chance de receber esses visitantes que pela primeira vez estiveram no Brasil, em nossa cidade. Esperamos poder recebê-los novamente em breve", afirmou Maria de Lourdes Pinto, da Lourdinha Turismo.

A visita à Sete Lagoas foi uma parceria do Receptivo de Belo Horizonte Ouro Azul e contou com os apoios do fotógrafo Renato Cobucci, Guarda Municipal de Sete Lagoas, Paróquia São Pedro e Secretarias Municipais de Educação, Esportes e Cultura (SMEEC) e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur).

Com Prefeitura de Sete Lagoas