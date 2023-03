Montadoras param produção e dão férias coletivas; Iveco em Sete Lagoas ainda é incógnita

Plantas de montadoras em todo o país darão férias coletivas para seus funcionários por motivos diversos. Até o momento, não se sabe que a Iveco, em Sete Lagoas, terá suas atividades interrompidas.

De acordo com a Agência Estado, a montadora Stellantis em Pernambuco (que produz modelos da Jeep e da Fiat) iniciará as férias coletivas nesta quarta (22); Hyundai já iniciou nesta segunda (20) o recesso que durará três meses; já a General Motors suspenderá a produção entre os dias 27 de março a 13 de abril.

Duas razões principais são os motivos: o baixo desempenho de venda de veículo em quase duas décadas e a crise dos semicondutores, que atinge o mercado em todo mundo desde o período da pamdemia de Covid-19.

Iveco em Sete Lagoas

Na contramão da maioria das montadoras, a Iveco teve crescimento durante os últimos três anos, com investimentos na casa do bilhão para as diversas plantas de fabricação, incluindo a de Sete Lagoas. Uma onda de novas contratações foi provomida pela empresa em 2022, através do aquecimento no mercado de grandes veículos para atender a mudança do mercado durante a pandemia.

Procurada pelo SeteLagoas.com.br, até o momento a Iveco não se pronunciou sobre um possível recesso em sua fábrica na cidade. Nesta segunda-feira (20) os funcionários trabalharam normalmente e não receberam nenhum aviso sobre paralisação.

A matéria será atualizada com assim que a montadora responder sobre a situação da planta em Sete Lagoas.

