Prefeitura de Sete Lagoas realiza workshop de mecânica básica para mulheres em parceria com Sest/Senat

O Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans e o SEST/SENAT estão organizando o 1º Workshop de Mecânica Básica de Autos Para Mulheres, que acontecerá no dia 29 de março, quarta-feira, às 19h. O evento, que faz parte das celebrações do mês da mulher, visa promover a emancipação do público feminino.

Foto: Divulgação PMSL

Segundo Dani Maia, gerente do Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans, essa iniciativa é uma forma de homenagear as conquistas das mulheres ao longo da história, "Sabemos o quanto essa luta é importante e que é um mês dedicado a homenagear as conquistas das mulheres ao longo da história". O workshop oferecerá noções básicas de mecânica (nível de óleo, calibragem de pneus, ruídos, indicadores, entre outros) para mulheres que desejam aprender mais sobre o assunto e se sentirem mais confiantes para lidar com questões relacionadas a seus veículos.

O evento, que é gratuito, contará com a participação de diversos parceiros como Via Mondo Nissan, Carmo Veículos Renault, Lagoa Veículos, Osaka Toyota, Hyundai Mazam e Pneus Santa Helena. As inscrições estão abertas até o dia 27 de março.

As interessadas devem se inscrever CLICANDO AQUI. A atividade acontecerá ao lado do ginásio coberto da Praça da Feirinha.

da redação com informações da PMSL