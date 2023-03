Primeiro dia de outono quente e abafado em Sete Lagoas, confira previsão

O primeiro dia de outono em Sete Lagoas será abafado e de muito calor; confira a previsão do tempo.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Durante boa parte do dia o céu estará encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva durante à tarde e noite. A mínima registrada foi de 19ºC e a máxima será de 32ºC.

O restante da semana também será de muito calor, com os termômetros chegando aos 30ºC de máxima e com o sol escondido pelas nuvens. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Da redação